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İran Meclisine "ABD ile müzakerenin yasaklanmasını" öngören kanun teklifi sunuldu - Son Dakika

İran Meclisine "ABD ile müzakerenin yasaklanmasını" öngören kanun teklifi sunuldu

23.06.2021 13:28
İran Meclisine

İran'da bazı milletvekilleri, hükümet yetkililerinin ABD yönetimi ile görüşmelerinin yasaklanmasını da içeren bir dizi kanun teklifini Meclise sundu.

İran'da bazı milletvekilleri, hükümet yetkililerinin ABD yönetimi ile görüşmelerinin yasaklanmasını da içeren bir dizi kanun teklifini Meclise sundu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İranlı yetkililerin ABD'lilerle müzakere etmesini yasaklama planı dahil olmak üzere sunulan bir dizi kanun teklifi ve yasa tasarısı Meclisin halka açık oturumunda açıklandı.

Meclise sunulan diğer bir kanun teklifinde ise ülkedeki yaygın elektrik kesintilerinin kaynağı olarak gösterilen kripto para madenciliğinin yasallaştırılarak desteklenmesi öngörülüyor.

Söz konusu tekliflerin ilerleyen günlerde Meclisin gündemine alınabileceği belirtiliyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır süren ve "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde, İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Dünyada en çok kripto para üretiminin yapıldığı ülkelerden İran'da yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle ülkede kripto para madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla askıya alınmıştı.

Ruhani, 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, ülkede kripto para faaliyetlerinin yasal bir zemine oturtulmasını istemişti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hükümet, Kripto, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Meclisine 'ABD ile müzakerenin yasaklanmasını' öngören kanun teklifi sunuldu - Son Dakika


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