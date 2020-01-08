İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik

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İran'ın, Irak'ta bulunan ABD üssüne yaptığı saldırıdan en net görüntüler

İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi

İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti