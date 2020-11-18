İran medyası: Ceyşul Adl örgütü yöneticilerinden Şahozehi öldürüldü - Son Dakika

İran'ın güneydoğusundaki Pakistan sınırında silahlı eylemler düzenleyen Ceyşul Adl örgütünün önde gelen yöneticilerinden Molla Ömer Şahozehi'nin, Pakistan emniyet güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

İran medyasına göre, Pakistan emniyet güçlerinin Pakistan'ın Beluçistan eyaletine bağlı Türbet bölgesinde düzenlediği operasyonda Ceyşul Adl örgütünün üst düzey yöneticilerinden Şahozehi ve iki oğlu ölü ele geçirildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek İran'a karşı silahlı mücadele yürüten Ceyşul Adl örgütü, Ekim 2018'de 12 İran askerini kaçırmıştı.

Zahidan kentinde 13 Şubat 2019'da bomba yüklü araçla düzenlenen ve Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısını da Ceyşul Adl üstlenmişti.

Örgüt geçen yıl temmuz ayında ABD tarafından "küresel terör örgütleri" listesine dahil etmişti.

Şahozehi'nin Hint casusunu Pakistan'a kaçırdığı iddiası

Hindistan basınında, Pakistan istihbaratının Şahozehi'ye, 2016'da İran'ın liman kenti Çahabar'da bulunan Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'ı kaçırması için yüklü miktarda para ödediği ve Şahozehi'nin Jadhav'ı Pakistan istihbaratına teslim ettiği iddia edilmişti.

Pakistan yönetimi, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen bir Hint casusu olduğunu öne sürdüğü Jadhav'ın ülkenin Belucistan eyaletinde yakalandığını duyurmuştu.