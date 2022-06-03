İran medyası: Devrim Muhafızları mensubu bir albay kaza sonucu öldü - Son Dakika
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İran medyası: Devrim Muhafızları mensubu bir albay kaza sonucu öldü

03.06.2022 13:05
İran medyası: Devrim Muhafızları mensubu bir albay kaza sonucu öldü

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay Ali İsmailzade'nin "evinin uygun korumaya sahip olmayan terasından düşerek yaşamını yitirdiği" açıklandı.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay Ali İsmailzade'nin "evinin uygun korumaya sahip olmayan terasından düşerek yaşamını yitirdiği" açıklandı.

Londra merkezli "Iran International" televizyonunda dün akşam yayınlanan haberde, yabancı istihbarat servislerine bilgi sızdırmakla suçlanan İsmailzade'nin "intihar süsü" verilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Haberde, İsmailzade'nin, 22 Mayıs'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kudüs Gücü mensubu Albay Seyyad Hodayi'ye düzenlenen suikastta rolünün tespit edildiği öne sürüldü.

Bunun üzerine İran resmi haber ajansı IRNA, söz konusu haberleri "psikolojik savaş" olarak nitelendirerek, bir Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun "evinde geçirdiği kazada" yaşamını yitirdiğini açıkladı. Haberde, ölen kişinin kimliği açıklanmadı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen "Amariun" adlı Telegram kanalında da dün akşam albay İsmailzade'nin başkent Tahran'ın batısındaki Kerec kentinde evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği haberi verildi.

Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, albay İsmailzade'nin "evinin uygun korumaya sahip olmayan terasından düşerek yaşamını yitirdiğini" duyurdu. İranlı albayın ölüm nedeninin adli tıp dahil olmak üzere yetkililer tarafından da teyit edildiği aktarılan haberde, "Iran International" televizyonunun konuyla ilgili haberi "beceriksiz hikaye" olarak nitelendirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü bünyesinde Suriye'de görev aldığı belirtilen albay Hodayi, 22 Mayıs'ta Tahran'daki evinin önünde arabasında beklerken motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen olmazken İranlı yetkililer İsrail'i suçlamış ve saldırının intikamının alınacağını açıklamıştı.

Amerikan "New York Times" gazetesi, 26 Mayıs'ta yayınlanan bir haberde, İsrailli yetkililerin İranlı albaya düzenlenen suikastın arkasında kendilerinin olduğuna dair ABD'yi bilgilendirdiğini yazmıştı.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Albayı evinde ölü bulundu İran Devrim Muhafızları Ordusu Albayı evinde ölü bulundu Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi
Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran medyası: Devrim Muhafızları mensubu bir albay kaza sonucu öldü - Son Dakika


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