İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı



– İran medyası, el konulan İngiliz gemisi 'Stena Impero'nun mürettebatının gemiden görüntüsünü yayınladı.

Yayınlanan görüntüde, Tahran tarafından el konulan İngiliz gemisi 'Stena Impero'ya İran bayrağının asılmış olduğu görülürken; mürettebatın da geminin içindeki görüntüsü yer aldı.­­