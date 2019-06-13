Son Dakika Haberleri: İran medyası: Gemilerden 44 kişi tahliye edildi
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İran medyası: Gemilerden 44 kişi tahliye edildi

1 saat önce

İran medyası, Umman Körfezi'nde ham petrol yüklü 2 tankerde meydana gelen patlama sonrası 44 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

İran medyası: Gemilerden 44 kişi tahliye edildi, System.String[]
İran medyası, Umman Körfezi'nde ham petrol yüklü 2 tankerde meydana gelen patlama sonrası 44 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Patlama sonrasında tanker personellerinin acil yardım çağrısında bulunduğu; tankerlerden birinin batmaya başladığı belirtildi.

Marshall Adaları bayraklı Front Altair ve Panama bayraklı Kokuka Courageous olduğu tespit edilen tankerlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki limandan yüklenen ham petrolü taşıdığı belirtiliyor.

İngiliz donanması tarafından yürütülen Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları, patlamanın incelendiğini duyurdu.

ABD'nin Bahreyn'de bulunan 5'inci Filosu'nun da saldırıya uğradığı düşünülen iki tankere yardım için bölgeye ekiplerini gönderdiği belirtiliyor.


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
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