İran medyası, İsrail adına casuslukla suçlanan İsveçli akademisyenin idam edileceğini duyurdu - Son Dakika
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İran medyası, İsrail adına casuslukla suçlanan İsveçli akademisyenin idam edileceğini duyurdu

04.05.2022 13:59
İran medyası, İsrail adına casuslukla suçlanan İsveçli akademisyenin idam edileceğini duyurdu

İran'da İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen İran-İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz edileceği bildirildi.

İran'da İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen İran- İsveç çifte vatandaşı akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin cezasının 21 Mayıs'a kadar infaz edileceği bildirildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, "İran'da İsrail adına casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde rolü olduğu" iddiasıyla ölüm cezasına çarptırılan akademisyen Celali'nin infazının 21 Mayıs'a kadar gerçekleşeceği kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'nde tıp doktoru ve öğretim görevlisi olan Celali, Nisan 2016'da İran'da tutuklanmıştı. Celali, İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinde İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'a bilgi vermek ve casusluk faaliyetleri yapmaktan idama mahkum edilmiş ve karar İran Yüksek Mahkemesi tarafından 2017'de onaylanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı da 2018'de Tahran'da tutuklu bulunan Celali'ye vatandaşlık verdiğini duyurmuştu.

Celali hakkında 2017'den bu yana ertelenen idam kararının "savaş suçu" ve "kasten cinayet" iddialarıyla İsveç'te yargılanan İranlı eski yargı yetkilisi Hamid Nuri hakkında müebbet hapis talep edilmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen ve 2019'da İsveç'te tutuklanan eski savcı vekili Nuri hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan İran yönetimi, konuyla ilgili itirazlarını iletmek için 2 Mayıs'ta İsveç'in Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

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İsrail, Mayıs, İsveç, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran medyası, İsrail adına casuslukla suçlanan İsveçli akademisyenin idam edileceğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran medyası, İsrail adına casuslukla suçlanan İsveçli akademisyenin idam edileceğini duyurdu - Son Dakika
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