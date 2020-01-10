İran medyası: "Ukrayna uçağının düşüş nedeni yarın açıklanacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran medyası: 'Ukrayna uçağının düşüş nedeni yarın açıklanacak' - Son Dakika

İran medyası: "Ukrayna uçağının düşüş nedeni yarın açıklanacak"

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşme nedeninin kaza inceleme komitesinin yarın düzenleyeceği toplantıdan sonra açıklanacağı bildirildi.

İran medyası:

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşme nedeninin kaza inceleme komitesinin yarın düzenleyeceği toplantıdan sonra açıklanacağı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberde, yarın düzenlenecek kaza inceleme komitesi toplantısına İran'dan ve ülke dışından uzmanların katılacağı belirtildi.

Toplantıda elde edilen ilk bulguların incelenmesinin ardından Ukrayna uçağının düşme nedeninin açıklanacağı ifade edildi.

İran'da düşen Ukrayna uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li yetkililer ise Ukrayna uçağının İran tarafından "yanlışlıkla" düşürülmüş olabileceğini ileri sürmüşler, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da söz konusu uçağı İran'a ait bir füzeyle yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği yönünde ellerine istihbarat olduğunu açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurallarına göre kaza inceleme komisyonu kurulduğunu ve Ukrayna'dan da inceleme ekibine katılmak için bir heyetin İran'a geldiğini bildirmişti.

Abidzade, uçağın füze tarafından düşürüldüğüne ilişkin açıklamaların doğru olmadığını savunarak, ABD ve Kanadalı yetkililere ellerindeki delilleri paylaşma çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise uçağın füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, "Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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