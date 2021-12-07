İran: Viyana'daki nükleer görüşmelerde yapıcı öneriler sunduk, Batı'dan pratik adımlar bekliyoruz - Son Dakika

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'daki nükleer görüşmelere 9 Aralık Perşembe günü devam edileceğini belirterek, müzakerelerde sonuç alınabilmesi için Batılı ülkelerden pratik adımlar beklediklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus yetkililerle ikili ilişkiler ve Viyana'daki nükleer müzakere süreciyle ilgili istişareler gerçekleştiren Bakıri, bu ülkedeki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tahran ve Moskova'nın "seçkin" ilişkilere sahip olduğunu belirten Bakıri, "Rusya ile çeşitli konularda istişarelerimizi sürdürüyoruz. Viyana'daki görüşmelerin yeni turunda müzakerelere yeni ve etkili girişimlerle katılabilmek için Rusya ile çeşitli şekillerde istişarelerde bulunduk. Çin tarafıyla da bu etkileşim vardı. Viyana'daki görüşmelerin oturum aralarında diğer taraflarla da istişarelerde bulunduk." dedi.

Viyana'daki nükleer görüşmelere 9 Aralık Perşembe günü devam edileceğini aktaran Bakıri, "İran, müzakerelerin yeni turunda yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetler konusunda müzakere sürecini ciddi şekilde ileriye taşıyabilecek iki konuda çok faydalı ve yapıcı öneriler sundu. İran, Batı'dan pratik adımlar bekliyor." ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da yeniden başlamıştı. AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılan görüşmelere, tarafların uzlaşamaması nedeniyle ara verilmişti.

İran heyetinin önceki müzakerelerde uzlaşılan taslak anlaşma metninde kapsamlı değişiklikler yaptığını savunan Avrupalı taraflar, Tahran'ı görüşmelerde "katı tutum" sergilemekle suçlamıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise çözüm önerilerinin nükleer anlaşmayla uyumlu olduğunu savunmuştu.

İran medyası, Viyana'daki görüşmelere perşembe günü devam edileceğini duyurmuştu.