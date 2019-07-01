Son Dakika Haberleri: İran medyası, zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin aşıldığını duyurdu
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İran medyası, zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin aşıldığını duyurdu

43 dakika önce

İran medyası Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardığını duyurdu.

İran medyası, zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin aşıldığını duyurdu, System.String[]
İran medyası Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:18 
Tahran, Ekonomi
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