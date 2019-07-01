İran medyası, zenginleştirilmiş uranyum seviyesinin aşıldığını duyurdu
43 dakika önce
İran medyası Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardığını duyurdu.
İran
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:18
medyası Tahran
'ın zenginleştirilmiş uranyum seviyesini nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardığını duyurdu.
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