İran Merkez Bankası Kripto Para Piyasası Taslağı Yayınladı

İran Merkez Bankası, Bitcoin dahil bazı kriptoparaları ve bunların lisanslı ticaretini düzenleyen bir taslak yayınladı.

İran Merkez Bankası, Bitcoin dahil bazı kriptoparaları ve bunların lisanslı ticaretini düzenleyen bir taslak yayınladı.



Al Jazeera'nin haberine göre taslak, İran Merkez Bankası'nın kendi web sayfasında "kriptopara birimleri için düzenleyici çerçeve" başlığı altında duyuruldu.



İran Merkez Bankası, taslağın yayınlanma amacını ise, ülkede devam etmekte olan kripto operasyonlarının sınırlarını tanımlayıp düzenlemek ve kriptopara alım-satımı yapan "trader"ların geleceklerini planlamalarını sağlamak olarak açıkladı. Al Jazeera'nin haberine göre, taslak daha önce Bitcoin ve diğer kriptoparalara getirilmiş yasakların iptali anlamına geliyor.



Taslağın duyurusu, Tahran'da başlayan "Blockchain Devrimi" temalı iki günlük Elektronik Bankacılık ve Ödeme Sistemleri konferansının öncesinde yapıldı.



Taslak ile Merkez Bankası, İran'ın yakında çıkarmayı planladığı devlet kripto parası, olası diğer yerel kripto paralar ve Bitcoin de dahil olmak üzere küresel kriptoparaları onaylamış oluyor.



Habere göre, Merkez Bankası ayrıca, kriptopara halka arzlarını (ICO'lar), kripto jetonları, kriptopara cüzdanlarını, kriptopara borsalarını ve bilgisayar gücü kullanarak kriptopara üretme sürecini yani madenciliği de yasal olarak tanımış oluyor.



Haberde, "ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ve ülkeyi küresel finansal sistemden çıkarmasından sonra, Tahran için kripto paraların önemi arttı" denildi.



Buna göre, Merkez Bankası'nın düzenleyici çerçevesi uygulandığında, geçen Nisan ayındaki örtülü kriptopara yasaklarını geçersiz kılacak. İran para biriminin düşüşü sırasında daha fazla sermaye kaçışını önlemek amacıyla kripto para birimlerinin kullanımını yasaklamıştı.



Ancak, Merkez Bankası taslakta, "Küresel kriptopara birimlerini ülke içindeki ödeme yöntemi olarak kullanmak yasaktır" kuralını da koydu.



Ayrıca, yerel para biriminin daha fazla değer kaybını önlemek için, 10 bin eurodan fazla döviz bulundurmanın yasaklanması gibi, İranlıların büyük miktarlarda küresel kriptopara tutmaları da yasaklanıyor.



Önerilen düzenlemenin bu bölümü, İran'ın kripto topluluğundan anında tepkiler aldı. Al Jazeera'ye konuşan kriptopara "traderı" Perhman Azhdarpour, "Uluslararası kabul görmüş kriptoların ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasaklanması beni ve benim gibi birçok insanın çalışmasını olumsuz etkileyebilir" dedi ve ekledi:



"Merkez bankasının duruşunun bitcoin ve diğer kriptopara birimlerinin kullanımını hiçbir şekilde kısıtlamayacağını umuyorduk."



İran'ın elektronik bankacılık konferansına katılan Bilgi Teknolojisi Bakanı Mohammad Javad Azari Jahromi, Merkez Bankası'nın taslak düzenlemelerini "doğru yönde bir hareket" olarak nitelendirdi; ancak, bazı kısıtlamaların "kripto oyuncuları tarafından iyi karşılanmadığını" belirtti.



Merkez Bankası'nın yenilikçi teknolojilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Nasser Hakimi ise, konferansın katılımcılarına, taslak düzenlemelerin hala topluluktan gelen geri bildirimlere göre değişikliklere tabi olduğuna ilişkin güvence verdi.



İran'ın kriptopara birimlerinin ülke içinde bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasına izin verip-vermemesi tartışılırken, İran Blockchain Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Soheil Nikzad, İran'da halen her gün yaklaşık 10 milyon dolarlık bitcoin işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.



Merkez Bankası taslağına göre, İran milli parası riyale dayalı kriptopara birimi ve gelecekteki yerel kripto para birimleri yalnızca Merkez Bankası tarafından işletilecek.



Lisanslı kriptopara borsaları da, para aklamayı önleme ve "müşterini tanı" düzenlemelerini tam olarak uygulamakla yükümlü olacak.



Merkez Bankası'nın nihai düzenleyici çerçevesinin ne zaman tam olarak uygulanacağı henüz belli değil. - İstanbul

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