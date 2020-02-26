İran merkezli depremde Van'da ölenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran merkezli depremde Van'da ölenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika

İran merkezli depremde Van'da ölenlerin sayısı 10'a çıktı

13 dakika önce

İRAN'ın Hoy kentinde 4 gün önce meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'ın Başkale ilçesinde enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak tedaviye alınan Emirhan Acar (14), yaşamını yitirdi.

İran merkezli depremde Van'da ölenlerin sayısı 10'a çıktı, System.String[]

İRAN'ın Hoy kentinde 4 gün önce meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'ın Başkale ilçesinde enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak tedaviye alınan Emirhan Acar (14), yaşamını yitirdi. Emirhan'ın ölümü ile depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvenlik ve Kaşkol mahallelerinde yıkıma neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 60'tan fazla kişinini yaralı olarak kurtarıldığı depremde 255 konut ve 400 ahır yıkıldı, 600'ün üzerinde konut ağır hasar aldı. Gelenler Mahallesi'nde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Emirhan Acar, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, şu anda hastanede tedavileri süren 2 kişinin olduğu belirtildi.


Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:50 Kaynak: DHA
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