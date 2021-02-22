İran merkezli depremde yakınlarını kaybeden Başkaleliler acı günü unutamıyor - Son Dakika

İran merkezli depremde yakınlarını kaybeden Başkaleliler acı günü unutamıyor

22.02.2021 12:25
İran merkezli depremde yakınlarını kaybeden Başkaleliler acı günü unutamıyor, System.String[]

İran'ın Hoy kentinde geçen yıl meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde evleri yıkılan aileler, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerinde hissediyor.

İran'ın Hoy kentinde geçen yıl meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde evleri yıkılan aileler, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yüreklerinde hissediyor.

Geçen yıl 23 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin ölümüne neden olan 5,9 büyüklüğündeki deprem Başkale ilçesinde yüzlerce evin yıkılmasına ve ağır hasar almasına neden oldu.

Depremden hemen sonra devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yardımına koştuğu ilçede, evlerini ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısının dindirilmesi ve yaralarının sarılması için kurumlar çalışma yaptı. Kısa sürede kurulan çadırlara yerleştirilen, sıcak yemek imkanı sunulan depremzedeler, sağlanan imkanlar ve gönderilen yardımlarla hayata tutundu.

Depremde eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat ve iki aile, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Edremit ilçesindeki eve yerleştirildi.

Devletin desteğiyle sıcak yuvaya kavuşan aileler, acı dolu o günleri unutamıyor.

"Her şeyimizi kaybettik"

Anne Nebahat Furat, depremde eşi ve 4 çocuğunun, yıkılan evin enkazında hayatını kaybettiğini söyledi.

Yakınlarını kaybetmenin acısını yüreğinde hisseden Furat, "O gün çok büyük acı yaşadık. Her şeyimizi kaybettik. Çok şükür tüm Türkiye bizim için seferber oldu. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Çamaşır asmak için bahçeye çıkan ve bu sayede hayatta kalan Furat, devletin imkanlarıyla yerleştiği evde, eşi ve çocuklarının hasretiyle yaşamını sürdürüyor.

"Allah devletimizden razı olsun"

Eşini kaybeden 6 çocuk annesi Hatice Tosun da o gün büyük felaket yaşadıklarını dile getirdi.

Eşi ve çocuğuyla hayvanları besledikleri sırada ahırın enkazı altında kaldıklarını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Ne olduğunu anlamadık, bir anda her yer yıkıldı. Sonra bizi enkazın altından çıkardılar. Eşimi orada kaybettim. Her şeyimiz yıkıldı. Depremin hemen ardından devletimiz herkes için yardım seferberliği başlattı. Çok yardım geldi. Kısa sürede çadırlar, konteynerler kuruldu. Şimdi de devletin verdiği evde kalıyoruz. Allah devletimizden razı olsun."

"Allah bir daha o acıyı yaşatmasın"

Depreme uykuda yakalandıklarını belirten Hatice Tosun'un kızı Bengül de bir anda sarsıntının yaşandığını, ne olduğunu anlayamadan evlerinin yıkıldığını anlattı.

Enkazın altında kalan annesi ile kardeşini kurtardıklarını dile getiren Bengül, "Babamızı bulamadık, sonra cansız bedenini çıkardılar. O zaman devletimiz tüm kurumlarıyla köye geldi. Yapılabilecek her yardımı yaptılar. Soba, battaniye, giyim, çadır ve gıda geldi. Sıcak yemekler iki ay boyunca kesilmedi. Şu an yaşadığımız evi devletimiz verdi. Çok şükür herkes bizim için seferber oldu. Muhtarımızın da desteğiyle evimiz kısa sürede döşendi. Allah bir daha o acıyı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Enkaz altında kalan babasını ve bir kardeşini kaybeden Yücel Tosun ise aile olarak zor günler yaşadıklarını, bu süreçte devletin sağladığı desteklerle hayata tutunduklarını ifade etti.

Depremzede ailelerin yaşadığı Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına da devletin tüm depremzedeler için seferber olduğunu ifade etti.

Ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını aktaran Kına, "Depremzede ailelerimiz ilk geldiklerinde zor bir durumdaydılar. Devletimiz onlara ev tahsis etti. Bizler de mahalleli olarak ev ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık." diye konuştu.

Başkale, Mevla, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran merkezli depremde yakınlarını kaybeden Başkaleliler acı günü unutamıyor - Son Dakika


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