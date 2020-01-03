İran Milli Güvenlik Konseyi: "ABD'den intikam alacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Milli Güvenlik Konseyi: 'ABD'den intikam alacağız' - Son Dakika

İran Milli Güvenlik Konseyi: "ABD'den intikam alacağız"

6 saat önce

İran Milli Güvenlik Konseyi, General Kasım Süleymani'nin ölümü nedeniyle düzenlenen olağanüstü toplantı karar bildirgesini yayımladı.

İran Milli Güvenlik Konseyi:

İran Milli Güvenlik Konseyi, General Kasım Süleymani'nin ölümü nedeniyle düzenlenen olağanüstü toplantı karar bildirgesini yayımladı.

İran Milli Güvenlik Konseyi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ölümü nedeniyle yaptığı olağanüstü toplantının karar bildirisini yayımladı. Yayınlanan bildiride, ABD'nin General Süleymani'nin faili olduğu ve tüm sorumluluğun ABD'ye ait olduğu belirtilirken, "ABD, Kasım Süleymani'yi öldürerek Ortadoğu'da büyük bir stratejik hata yapmıştır ve yaptığı yanlışın hesabını ödemeden kurtulamayacaktır" ifadesine yer verildi.

Bildiride ayrıca, ABD'yi sert bir intikamın beklediği belirtilerek, "ABD'ye uygun yer ve zamanda gereken karşılık verilecek. ABD'nin bu cinayetinden mutluluk duyanlar da bilsinler ki İran İslam Cumhuriyeti daha güçlü bir şekilde direnişine devam edecektir" açıklaması yapıldı.

Süleymani'ye yönelik gerçekleştirilen saldırının, DAEŞ terör örgütünün intikamı olduğu belirtilen bildiride, "İran ve Iraklı komutanların akan kanları, iki milleti birbirinden ayırmayan bir sembol olacaktır" ifadelerine yer verildi.

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ülke genelinde üç günlük yas ilan ettiğini duyururken, ABD'den saldırının intikamının alınacağını vurguladı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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