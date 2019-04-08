Son Dakika Haberleri: İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (Centcom) Terör Örgütleri Listesine...

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (Centcom) Terör Örgütleri Listesine...

1 saat önce

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (Centcom) Terör Örgütleri Listesine..., System.String[]
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:06 Kaynak: AA

Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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