İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (Centcom) Terör Örgütleri Listesine...
1 saat önce
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.
İran
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez
Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:06 Kaynak: AA
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