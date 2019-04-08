Son Dakika Haberleri: İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (Centcom) Terör Örgütleri Listesine...

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (Centcom) Terör Örgütleri Listesine...

59 dakika önce

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (Centcom) Terör Örgütleri Listesine..., System.String[]
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:33 Kaynak: İHA

Merkez, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Politika
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