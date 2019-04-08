İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (Centcom) Terör Örgütleri Listesine...
59 dakika önce
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı.
İran
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez
Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı. - TAHRAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:33 Kaynak: İHA
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