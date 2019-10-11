Son Dakika Haberleri: İran Milli Petrol şirketi: Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında tankerimize roketli saldırı...
BBC
Son Dakika Dünya İran Milli Petrol şirketi: Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında tankerimize roketli saldırı...

İran Milli Petrol şirketi: Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında tankerimize roketli saldırı...

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında, İran'a ait petrol tankerinde bir patlama olduğu belirtildi.

İran Milli Petrol şirketi: Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında tankerimize roketli saldırı..., System.String[]

Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı açıklarında, İran'a ait petrol tankerinde bir patlama olduğu belirtildi.

İran Milli Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, Cidde Limanı'nın 100 kilometre açıklarında bulunan Sinopia adlı tankere iki roketin isabet ettiği belirtildi.

Petrol şirketi, tankerin deposunun hasar gördüğünü ve Kızıldeniz'e petrol sızıntısı olduğunu da duyurdu. Tanker mürettebatının durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İran Devlet Televizyonu ise tankerde patlama meydana geldiğini aktarıyor.

Ayrıntılar geliyor…

Suudi Arabistan, İran, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:48 
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