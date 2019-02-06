İran, Muafiyete Rağmen Petrol Almayan İtalya ve Yunanistan'a Tepki Gösterdi
1 saat önce
İran, ABD’nin yaptırım muafiyetine rağmen Yunanistan ve İtalya’nın kendilerinden petrol almamasına sert tepki gösterdi. Ayrıca Tahran, bu ülkelerin neden İran petrolü almadıklarına dair açıklama yapmadığını da bildirdi. İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh yaptığı açıklamada, “Türkiye hariç hiçbir Avrupa ülkesi İran’dan petrol almıyor.” ifadelerini kullandı. Zaganeh, “Yunanistan ve İtalya’ya ABD’den muafiyet de sağlandı, ancak buna rağmen […]The post İran, muafiyete rağmen petrol almayan İtalya ve Yunanistan’a tepki gösterdi appeared first on Enerji Enstitüsü.
İran, ABD'nin yaptırım muafiyetine rağmen Yunanistan ve İtalya'nın kendilerinden petrol almamasına sert tepki gösterdi. Ayrıca Tahran, bu ülkelerin neden İran petrolü almadıklarına dair açıklama yapmadığını da bildirdi.
İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh yaptığı açıklamada, "Türkiye hariç hiçbir Avrupa ülkesi İran'dan petrol almıyor." ifadelerini kullandı. Zaganeh, "Yunanistan ve İtalya'ya ABD'den muafiyet de sağlandı, ancak buna rağmen İran'dan petrol almıyorlar ve sorularımıza cevap da vermiyorlar." dedi.
ABD'nin ülkesine uyguladığı yaptırımların İran-Irak savaşından daha ağır olduğunu belirten İranlı bakan, ancak Tahran'ın ABD'nin petrol ihracatını sıfıra indirmesine izin vermeyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ardından kademeli olarak Tahran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Washington aralarında Türkiye, Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Tayvan, Yunanistan ve İtalya'nın da bulunduğu 8 ülkeye geçici muafiyet sağlayarak yaptırımların dışında tutmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:35
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