İran mutasyonlu virüs nedeniyle Irak'a açılan 8'inci sınır kapısını da yolcu geçişine kapattı - Son Dakika

İran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışlarının ardından mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla İlam eyaletinde bulunan Irak'a açılan 8'inci sınır kapısından da yolcu geçişlerini durdurdu.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı'na göre, İlam Vali Yardımcısı Muhammed Nuzeri, salgın tehlikesinin ciddi olduğunu belirterek önlem alınmadığı takdirde eyaletin salgında merkez olacağını söyledi.

Eyalette Kovid-19'un mutasyonlu varyantının görüldüğünü belirten Nuzeri, tedbir amaçlı Mehran Sınır Kapısının ikinci bir duyuruya kadar yolcu geçişlerine kapandığını ancak ticari faaliyetlerin ise devam edeceğini aktardı.

Ayrıca sınır eyaleti Huzistan'a yolcu trafiğinin de bir haftalığına askıya alındığını aktaran Nuzeri, halkı alınan önlemlere riayet etmeye çağırdı.

Alınan tedbirler kapsamında Irak'a açılan Kirmanşah eyaletindeki Pervizhan, Hüsrevi, Şuşemi, Sumar, Şeyh Seleh sınır kapıları ile Huzistan eyaletindeki Şelemçe ve Cezzabe sınır kapıları da kapatılmıştı.

Mutasyonlu virüsün yayılmasını önleme çabaları

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuş, daha sonra uçuş yasağını 10 Mart'a kadar uzatmıştı.

Mutasyonlu virüs İran'da ilk kez 5 Ocak'ta görülmüştü. Sağlık Bakanı Said Nemeki, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada ise mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını ifade etmişti.