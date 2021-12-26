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İran mutfağına ait lezzetler yemek yarışmasıyla tanıtıldıİran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi - Son Dakika

İran mutfağına ait lezzetler yemek yarışmasıyla tanıtıldıİran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi

26.12.2021 09:53

- İran mutfağına ait lezzetler yemek yarışmasıyla tanıtıldı İran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi İran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı kapsamında düzenlenen yarışmayla İran mutfağına ait lezzetler tanıtıldı.

- İran mutfağına ait lezzetler yemek yarışmasıyla tanıtıldı

İran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi

TAHRAN - İran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı kapsamında düzenlenen yarışmayla İran mutfağına ait lezzetler tanıtıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi. İran Gastronomi Turizmi Federasyonu tarafından düzenlenen programda, İran mutfağına ait yemekler tanıtıldı. Bir yemek yarışması formatında düzenlenen gastronomi turizmi açılış programında özel jüri heyeti 12 yarışmacının yemeklerini değerlendirdi. İran'ın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı yemek yarışmasında Tahran'a özgü "kelle pilav", Huzistan eyaletinin Dezful yöresine ait "yağlı ekmek" ve Azerbaycan bölgesine özgü ve içerisinde et, mantı, sirke ve sarımsak olan "Düşbere" yemekleri yer aldı.

Yarışmada ayrıca İran'ın ot güveci olarak bilinen "Ghormeh Sabzi", "Aş-ı Rişte (Erişte Aşı), bir patlıcan yemeği olan "kashk-e bademjan" ve "Mirza Kasımi" gibi İran mutfağına özgü yemekler katılımcılardan tam not aldı. Yemek yarışmasında Tahran'a özgü ve unutulmuş lezzetler arasında görülen "Kelle pilavı" jüri heyeti tarafından en beğenilen ve birinci seçilen yemek oldu.

İran Gastronomi Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı ve programın düzenleyicisi Zehra İbrahimzade, böyle bir programın resmi olarak ilk kez düzenlendiğini belirterek, "İran kültürüne ait yemeklerin markalaşmasını istiyoruz. Tahran dışında 20 farklı şehirde de gastronomi turizmi programları düzenleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Gastronomi turizmi programına katılan Unutulmuş Yöresel Yemekler Derneği Başkanı Seyit Mehdi Hüseyni, gastronomi turizmi ile İran mutfağını tanıtmak istediklerini belirterek, "Bugün burada ilk kez böyle bir program düzenledik ve bu bizim için çok önemli. Dünyada gastronomi turizmi önemli bir yer tutuyor. Benzer programların yaygınlaşmasıyla İran'a gelen turistler ülkemizin kültürel yemekleri ile daha yakından tanışmış olacaklar. Bu sayede unutulmuş kültürel yemeklerimizi dahi dünyaya tanıtma imkanı bulacağız" dedi.

İran mutfağına ait lezzetler yemek yarışmasıyla tanıtıldıİran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi
İran mutfağına ait lezzetler yemek yarışmasıyla tanıtıldıİran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi
İran mutfağına ait lezzetler yemek yarışmasıyla tanıtıldıİran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi

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Yemek Tarifi, Gastronomi, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran mutfağına ait lezzetler yemek yarışmasıyla tanıtıldıİran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran mutfağına ait lezzetler yemek yarışmasıyla tanıtıldıİran'da ilk resmi gastronomi turizmi programı düzenlendi - Son Dakika
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