Son Dakika Haberleri: "İran, müzakereler yapabileceğimiz bir noktaya doğru gidiyor"
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"İran, müzakereler yapabileceğimiz bir noktaya doğru gidiyor"

1 saat önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdüreceğini ve bu yolla İran'ın yavaş yavaş müzakereleri kabul edecek noktaya geldiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdüreceğini ve bu yolla İran'ın yavaş yavaş müzakereleri kabul edecek noktaya geldiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Esper, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsünde (RUSI) konuşma yaptı.

Esper, Washington'un Tahran'a karşı izlediği politikalara bazı müttefiklerinin karşı çıktığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, ekonomik yaptırımlar yoluyla İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

ABD'nin baskılarının İran'ı nükleer anlaşmanın yerine geçecek yeni bir anlaşmaya zorlamayı hedeflediğini ifade eden Esper, "Görünüşe göre, İran müzakereler yapabileceğimiz bir noktaya doğru gidiyor." dedi.

Yeni anlaşmayla İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek istediklerine dikkati çeken Esper, "Yeni nükleer anlaşma, İran'ın 10-15 yıl değil sonsuza dek nükleer silaha sahip olmayacağını garanti etmelidir." diye konuştu.

Avrupa'ya Çin uyarısı

Konuşmasında Çin'i de hedef alan Esper, Pekin yönetiminin ekonomik gücünü kullanarak ve "teknoloji hırsızlığı" yaparak küresel nüfuzunu artırmaya çalıştığını savundu.

Avrupalı müttefiklerine Çin'in yatırımları ve bu ülkeyle ilişkilerde ihtiyatlı olma çağrısında bulunan Esper, "Bir ülke Çin'in yatırım ve ticaretine ne kadar bağımlı hale gelirse Pekin'in isteklerinin dışında hareket ettiğinde onların baskı ve cezaları için daha elverişli durumda olur." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Uygurlara yönelik politikası

Pekin yönetiminin Uygur Türklerine karşı yürüttüğü baskıcı politikaları örnek gösteren Esper, "Pekin'in tahakkümündeki bir dünyanın nasıl bir yer olduğunu merak edenler onların kendi sınırlarında kendi halkına nasıl davrandığına baksın." ifadesini kullandı.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, James Mattis, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:50 Kaynak: AA
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