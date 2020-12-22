İran: "Nahçivan demiryolu hattını bir an önce açmaya çalışıyoruz" - Son Dakika

İran: "Nahçivan demiryolu hattını bir an önce açmaya çalışıyoruz"

22.12.2020 14:29
İran:

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Nahçıvan demiryolu hattının ivedilikle açılacağını söyledi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Nahçıvan demiryolu hattının ivedilikle açılacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami, "Nahçivan demiryolu hattını bir an önce açmaya çalışıyoruz." dedi.

İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanan (Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nu içeren) üçlü mutabakat zaptı uyarınca Nahçivan demiryolu hattının yeniden açılabileceğini dile getiren İslami, "Tebriz-Azerbaycan demiryolu, Avrupa ve Kuzey Kafkasya demiryollarını birbirine bağlamak için çok uygun bir güzergahtır." ifadelerini kullandı.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru

Rusya, İran ve Hindistan'ın 2000 yılında üzerinde anlaştığı, daha sonra Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın da belli aşamalarına katıldığı Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesi; kara, deniz ve tren yolu güzergahlarından oluşan 7 bin 200 kilometrelik bir ağa sahip bulunuyor.

Hindistan'ı, İran ve Azerbaycan üzerinden Rusya'ya bağlayacak projeyle Rusya, İran, Orta Asya ve Hindistan arasındaki ticari iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri 2016 yılının Temmuz ayında Bakü'de bir araya geldikleri toplantıda Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun hayata geçirilmesi için görüşmelerde bulunmuşlardı. Üçlü zirvenin ikinci toplantısı 2017 kasım ayında Tahran'da gerçekleştirilmişti.

Azerbaycan, Nahçıvan, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: 'Nahçivan demiryolu hattını bir an önce açmaya çalışıyoruz' - Son Dakika


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