İran, Natanz'daki nükleer tesiste santrifüj parçalarının üretimine başladı - Son Dakika
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İran, Natanz'daki nükleer tesiste santrifüj parçalarının üretimine başladı

14.04.2022 15:36
İran, Natanz'daki nükleer tesiste santrifüj parçalarının üretimine başladı

İran, Natanz'daki nükleer tesiste uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüj parçalarının üretimine başladığını duyurdu.

İran, Natanz'daki nükleer tesiste uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüj parçalarının üretimine başladığını duyurdu.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews"de yer alan açıklamaya göre, İran Atom Enerjisi Kurumunun yeni programı doğrultusunda santrifüj parçalarının üretimi için gerekli özel cihazlar Kerec kentinden İsfahan eyaletindeki Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezine nakledildi.

Tesise getirilen ekipmanların montajının ardından dün itibarıyla Natanz'daki nükleer tesiste santrifüj parçalarının üretim sürecine başlandı.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UEAE) arasındaki gözlem prosedürlerine işaret edilen açıklamada, mevcut prosedürler doğrultusunda tesisteki güvenlik kameraları kayıtlarının UAEA'ya teslim edilmeyeceği aktarıldı.

Uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjlerin parçalarını üreten Kerec kentindeki nükleer tesise 23 Haziran 2021'de düzenlenen sabotaj sonrasında tesisteki uluslararası denetimin bir parçası olan kamera sistemleri de zarar görmüştü. İran, sabotajın ardından tesisteki kameraları kaldırmış ve kaydedilen verilerin, yaptırımlar tamamen kaldırılmadan UAEA'nın erişimine açılmayacağını duyurmuştu.

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Nükleer, İsfahan, Natanz, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Natanz'daki nükleer tesiste santrifüj parçalarının üretimine başladı - Son Dakika


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