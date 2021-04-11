İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kazanın "terör eylemi" olduğunu açıkladı - Son Dakika

İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kazanın "terör eylemi" olduğunu açıkladı

11.04.2021 18:33
İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kazanın

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Salihi, söz konusu eylemin İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereleri hedef aldığını belirtti.

Salihi, eylemi kınayarak uluslararası toplumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) tepki göstermeye çağırdı.

İranlı yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu terör hareketinin faillerinin hedeflerini hayal kırıklığına uğratmak için İran, bir yandan ciddi bir şekilde nükleer teknolojisini geliştirmeye devam edecek, diğer yandan da baskıcı yaptırımları kaldırmak için çabalayacak."

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti.

Tesis daha önce de hedef alınmıştı

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu tesiste dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adet IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kazanın 'terör eylemi' olduğunu açıkladı - Son Dakika


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