İran'nda En Az 49 Bin Çocuk Devlet Tarafından Tanınmıyor
1 saat önce
İran Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmed Meyderi, İran'da 49 bin çocuğun babasının İran vatandaşı olmamasından dolayı devlet tarafından resmi olarak tanınmadığını belirtti.
İran
Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmed Meyderi, İran'da 49 bin çocuğun babasının İran vatandaşı olmamasından dolayı devlet tarafından resmi olarak tanınmadığını belirtti.
Meyderi, başkent Tahran
'da katıldığı "Sosyal Politikalar Kongresi"nde yaptığı konuşmada, ülkede 49 bin çocuğun babasının İran vatandaşı olmamasından dolayı devlet tarafından resmi olarak tanınmadığını ve çocukların hak kaybı yaşadığını söyledi.
Çocukların eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmadığına vurgu yapan Meyderi, çocukların gelecekte topluma karışma konusunda da sorun yaşayacağı uyarısında bulundu.
İran basınına göre, Meyderi, çocukların devlet tarafından resmi olarak tanınmama sorununun ortadan kaldırılması için çalışma yaptıklarının altını çizerek, "Çocukların vatandaşlık haklarını babadan değil de anneden alması için çalışma yapıyoruz. Medeni kanunda bu konuda değişiklik yapılacağı ümidi taşıyorum." dedi. Çalışma Bakanlığı
'nca hazırlanan bir program çerçevesinde ailelerden, kimlik sahibi olmayan çocuklarını bildirmelerini istediklerini kaydeden Meyderi, çalışma kapsamında 49 bin çocuğun bilgisinin kendilerine ulaştırıldığını ancak kimlik sahibi olmayan çocuk sayısının 150 bin ila 1 milyon arasında değişiklik gösterebileceğinin konuşulduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:33 Kaynak: AA
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