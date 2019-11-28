Son Dakika Haberleri: İran, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı
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İran, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı

6 saat önce

İran, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınayarak, Irak hükümetine olayın faillerine yönelik sorumlu, kararlı ve etkili adımlar atması çağrısında bulundu.

İran, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınadı, System.String[]

İran, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesini kınayarak, Irak hükümetine olayın faillerine yönelik sorumlu, kararlı ve etkili adımlar atması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan ve Irak hükümetine diplomatik misyonlar ile diplomatların korunmasına ilişkin yükümlülüklerini hatırlatan Musevi, "İran'ın şiddetli itiraz protestosu, Irak'ın Tahran'daki Büyükelçisi'ne iletildi." ifadesini kullandı.

Musevi, Irak hükümetinden saldırganlara yönelik sorumlu, kararlı ve etkili hareket etmesini beklediklerini belirtti.

Dün yüzlerce gösterici, Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Musevi, Necef, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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