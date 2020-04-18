İran'nın başkenti Tahran'da koronavirüs tedbirleri hafifletildi - Son Dakika

İran'ın başkenti Tahran'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerin bir kısmı bugün kaldırıldı. Tedbirlerin hafifletilmesinin ardından sokaklarda kalabalığın arttığı dikkati çekti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok kayıpların yaşandığı ülkelerin arasında yer alan İran'da 27 Mart tarihinde yürürlüğe konan kısıtlamaların bir kısmı başkent Tahran dışındaki illerde 11 Nisan'dan itibaren kaldırıldı. Salgının en çok etkili olduğu Tahran'da ise tedbirler diğer illerden bir hafta sonra esnetildi.

'DÜŞÜK RİSKLİ' TANIMLANAN İŞLETMELERE ÇALIŞMA İZNİ

Tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte Tahran'da, 'düşük riskli' olarak tanımlanan işletmelerin çalışmasına tekrardan izin verildi. Kısıtlamaların esnetilmesiyle toplu taşıma araçlarında oluşan kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Tahran caddelerinde ise diğer günlere göre trafik yoğunluğunun arttığı dikkati çekti. Ortadoğu'da salgının en çok can aldığı İran'da, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybetti.