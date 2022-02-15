Üye Girişi
İran: Nükleer anlaşma görüşmeleri kritik bir eşiğe geldi - Son Dakika

İran: Nükleer anlaşma görüşmeleri kritik bir eşiğe geldi

15.02.2022 11:31
İran: Nükleer anlaşma görüşmeleri kritik bir eşiğe geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerin kritik bir eşiğe geldiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerin kritik bir eşiğe geldiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesine göre, Abdullahiyan ve İngiliz mevkidaşı Liz Truss telefonda, iki ülke ilişkileri, Viyana'da süren nükleer anlaşma müzakereleri ve bölge konuları hakkında görüştü.

Abdullahiyan, "Viyana'daki görüşmeler kritik bir eşiğe geldi. İran'la müzakere eden taraflar ciddiyet ve sorumlulukla hareket etmeliler." dedi.

Tüm tarafların tek bir metin üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini dile getiren Abdullahiyan, İran'ın taleplerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss konuşmasında, ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke çıkarlarına katkı sağladığını belirtti.

Truss, İngiltere'nin İran'a olan borcunun da yakın bir zamanda ödenmesini ümit ettiğini söyledi.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise görüşmelere Avrupa Birliği aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.

İran devlet medyasına göre, Şah Rıza Pehlevi döneminde Tahran, İngiltere'ye tank ve zırhlı araç almak için 400 milyon sterlin ödeme yaptı ancak silahları teslim alamadı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 5 Eylül'de yaptığı açıklamada İngiltere'nin İran hükümetine olan borcunu kapatmak için büyük bir ciddiyet ile çalıştığını ifade etmişti.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Nükleer anlaşma görüşmeleri kritik bir eşiğe geldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
09:50 Emekliler korosu müzik ziyafeti veriyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:38:32. #1.11#
SON DAKİKA: İran: Nükleer anlaşma görüşmeleri kritik bir eşiğe geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement