İran: Nükleer anlaşma görüşmeleri kritik bir eşiğe geldi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerin kritik bir eşiğe geldiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesine göre, Abdullahiyan ve İngiliz mevkidaşı Liz Truss telefonda, iki ülke ilişkileri, Viyana'da süren nükleer anlaşma müzakereleri ve bölge konuları hakkında görüştü.

Abdullahiyan, "Viyana'daki görüşmeler kritik bir eşiğe geldi. İran'la müzakere eden taraflar ciddiyet ve sorumlulukla hareket etmeliler." dedi.

Tüm tarafların tek bir metin üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini dile getiren Abdullahiyan, İran'ın taleplerinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss konuşmasında, ilişkilerin geliştirilmesinin iki ülke çıkarlarına katkı sağladığını belirtti.

Truss, İngiltere'nin İran'a olan borcunun da yakın bir zamanda ödenmesini ümit ettiğini söyledi.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise görüşmelere Avrupa Birliği aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyor.

İran devlet medyasına göre, Şah Rıza Pehlevi döneminde Tahran, İngiltere'ye tank ve zırhlı araç almak için 400 milyon sterlin ödeme yaptı ancak silahları teslim alamadı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 5 Eylül'de yaptığı açıklamada İngiltere'nin İran hükümetine olan borcunu kapatmak için büyük bir ciddiyet ile çalıştığını ifade etmişti.