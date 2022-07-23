İran, Nükleer Anlaşma İçin Ana "Engelin" ABD Olduğunu Söyledi

TAHRAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, resmi olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) şeklinde bilinen 2015 nükleer anlaşmasını kurtarmanın önündeki ana engelin Amerika Birleşik Devletleri olduğu kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "(ABD'nin aksine İran'ın taraf olmaya devam ettiği) JCPOA ile İran ve Rusya dahil komşuları arasındaki iyi bağlar arasındaki yanlış karşıtlık, bir anlaşmanın önündeki en büyük engelin sadakatsiz ABD'nin kararsızlığı olduğu gerçeğini gizlemiyor" dedi. Kenani, ABD'nin İran Özel Elçisi Robert Malley'nin kısa süre önce CNN'e verdiği mülakatta İran'ın JCPOA'nın hayata döndürülmesi ve Rusya ile aynı tarafta olmak konusunda bir karar vermesi gerektiğini söylemesine referansla, "Komşuluk politikamız JCPOA veya ABD iznine bağlı değil" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Salı günü Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında taraflar İran doğalgaz ve petrol sektörlerinin Rus devlet şirketi Gazprom'un yatırımıyla geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. İran ve Rusya, ilki nükleer programı etrafındaki meseleler ve ikincisi de Ukrayna'daki gerginlik nedeniyle Batı'nın katı yaptırımlarına tabi.