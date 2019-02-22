Son Dakika Haberleri: İran, Nükleer Anlaşma Öncesine Dönecek Kapasiteye Sahip"

İran, Nükleer Anlaşma Öncesine Dönecek Kapasiteye Sahip"

15 dakika önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın gerektiği takdirde nükleer anlaşma öncesindeki programa dönecek teknolojik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İran, Nükleer Anlaşma Öncesine Dönecek Kapasiteye Sahip
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, İran'ın gerektiği takdirde nükleer anlaşma öncesindeki programa dönecek teknolojik kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın korunması konusunda Avrupa'dan gerekli adımları atmasını beklediklerini ifade eden Salihi, "İran, nükleer anlaşma öncesindeki programına dönecek teknolojik kapasiteye sahiptir." diye konuştu.

Tahran ile Riyad arasındaki sorunlara da değinen Salihi, İran'ın Suudi Arabistan ile müzakereye açık olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız daha önce birçok kez Suudi Arabistan'a müzakere çağrısında bulundu. İran'ın Suudi Arabistan'ın topraklarında ve servetinde gözü yok. Biz bütün bölge ülkeleri için huzur ve güven istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD yaptırımlarından kaynaklı ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Salihi, "Ekonomik sorunlarımızın olduğu doğru ancak İran birçok alanda kendi kendine yeterli kapasiteye sahip ve bu zorlukları aşacak güçtedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Ali Ekber, Ankara Ticaret Odası, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok Eski Bakan Fikret Ünlü'yü Son Yolculuğuna 5 Bin Kişi Uğurladı

Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:18:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, Nükleer Anlaşma Öncesine Dönecek Kapasiteye Sahip"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]