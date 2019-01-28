Son Dakika Haberleri: İran Nükleer Anlaşmada ABD'yi Zor Durumda Bıraktı"

İran Nükleer Anlaşmada ABD'yi Zor Durumda Bıraktı"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmada yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını ve ABD'yi zor durumda bıraktıklarını söyledi.

İran Nükleer Anlaşmada ABD'yi Zor Durumda Bıraktı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmada yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını ve ABD'yi zor durumda bıraktıklarını söyledi.

İran Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekillerinin nükleer anlaşmayla ilgili soruları üzerine bir konuşma yapan Zarif, ABD'nin dünyada yalnızlaştığını ifade etti.

İran'ın nükleer anlaşmada milli çıkarları korumak için tüm şartları gözünde bulundurarak yapabileceğinin en iyisini yaptığını savunan Zarif, "İran, nükleer anlaşmada ABD'yi zor durumda bıraktı ve dünyada yalnızlaştırdı. ABD şimdi bu yalnızlıktan kurtulmak için çaba gösteriyor." dedi.

Zarif, Meclis Başkanı Ali Laricani'den daha fazla izahatta bulunmak için oturumun kapalı yapılmasını isteyerek, "Benim görevim yabancılara karşı milli menfaatleri savunmaktır. Burada tüm konuları dile getiremem." diye konuştu.

ABD'nin nükleer anlaşmanın yanı sıra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Pasifik-Ötesi Ortaklık (TPP) ve Paris İklim Anlaşması'ndan da çekildiğini hatırlatan Zarif, "Bu yönetim uluslararası hukuka saygı duymuyor. Eğer ABD sözüne bağlı kalmadıysa Washington yönetimine baskı yapın, bu milletin çocuklarına değil. (ABD Başkanı) Donald Trump nükleer anlaşmada kaybettiğini elde etmek için 4 defa girişimde bulundu fakat başarısız oldu. Bir kere kendisi BM Güvenlik Konseyi'ne gitti ve sonra Dışişleri Bakanı'nı gönderdi ve şimdi de Polonya'da toplantı yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı, milletvekillerinin nükleer anlaşmadan çekilmeyle ilgili soruları üzerine şunları kaydetti:

"Anlaşmadan çekilmenin benim için zor olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak çekilme kararı ülkeyle ilgili bir meseledir benimle değil. Bununla ilgili ülkemiz karar almalıdır. Fakat şunu bilmelisiniz; nükleer anlaşmanın bu ülkeye o kadar faydası vardı ki Sayın Trump iki senedir o menfaatleri yok etmeye çalışıyor ve bugün dünyada yalnızlaştı."

Zarif'in konuşmasının ardından söz alan milletvekilleri yapılan açıklamaların kendilerini ikna ettiği yönünde görüş bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:49 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, İran, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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