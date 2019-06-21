İran nükleer anlaşmada ikinci adımı 7 Temmuz'da atacak
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, nükleer anlaşma kapsamındaki ikinci adımı AB ülkelerine verdikleri 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da atacaklarını söyledi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:58
Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, nükleer anlaşma kapsamındaki ikinci adımı AB ülkelerine verdikleri 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da atacaklarını söyledi.
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