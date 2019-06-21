Son Dakika Haberleri: İran nükleer anlaşmada ikinci adımı 7 Temmuz'da atacak
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İran nükleer anlaşmada ikinci adımı 7 Temmuz'da atacak

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, nükleer anlaşma kapsamındaki ikinci adımı AB ülkelerine verdikleri 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da atacaklarını söyledi.

İran nükleer anlaşmada ikinci adımı 7 Temmuz'da atacak, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, nükleer anlaşma kapsamındaki ikinci adımı AB ülkelerine verdikleri 60 günlük sürenin dolmasının ardından 7 Temmuz'da atacaklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:58 
İran, Ekonomi
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