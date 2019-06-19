İran nükleer anlaşmanın korunması için verdiği süreyi uzatmayacak
2 gün önce
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, "İran'ın nükleer anlaşmanın taraflarına verdiği iki aylık sürenin uzatılması söz konusu değil." dedi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:48
Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, "İran'ın nükleer anlaşmanın taraflarına verdiği iki aylık sürenin uzatılması söz konusu değil." dedi.
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