Son Dakika Haberleri: İran nükleer anlaşmanın korunması için verdiği süreyi uzatmayacak
Son Dakika Ekonomi Haber

İran nükleer anlaşmanın korunması için verdiği süreyi uzatmayacak

2 gün önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, "İran'ın nükleer anlaşmanın taraflarına verdiği iki aylık sürenin uzatılması söz konusu değil." dedi.

İran nükleer anlaşmanın korunması için verdiği süreyi uzatmayacak, System.String[]
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, "İran'ın nükleer anlaşmanın taraflarına verdiği iki aylık sürenin uzatılması söz konusu değil." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:48 
Söz, Ankara Ticaret Odası, İran, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı Dünya savaşın eşiğinde! Trump, İran'a süre verdi İran, vurduğu ABD İHA'sının enkazına ait fotoğrafları yayınladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 14:54:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran nükleer anlaşmanın korunması için verdiği süreyi uzatmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]