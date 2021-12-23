İran nükleer anlaşması görüşmeleri için taraflar pazartesi Viyana'da yeniden toplanacak - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da süren İran nükleer anlaşmasının yeniden tam uygulanmasının ele alındığı görüşmelerin 8'inci turu için taraflar, 27 Kasım Pazartesi günü yeniden bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi'nin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla yıl sona ermeden toplanılacağı bildirildi.

Toplantıya Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katılırken 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor.

Müzakereler çerçevesinde ABD ve İran doğrudan görüşmediği için AB Siyasi Direktörü Mora taraflar arasındaki iletişimi dolaylı olarak sağlıyor.

Müzakerelerin 7'nci tur görüşmelerinin 17 Kasım Cuma günü sona ermesinin ardından 8'inci tur için bir araya gelineceği açıklanmış ancak kesin bir tarih verilmemişti.

Yaklaşık 9 aydır Viyana'da süren görüşmelerde, İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz uygulanması, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD'nin yeniden anlaşmaya taraf olması için müzakereler sürüyor.

Uzmanlar 8'inci turun müzakerelerin son turu olacağı görüşünü paylaşırken, anlaşmanın yeniden canlandırılması için gerekli olan siyasi iradenin ortaya koyulması durumunda teknik sorunların kısa bir sürede çözüme kavuşturularak nihai uzlaşının sağlanabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.???????