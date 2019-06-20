Son Dakika Haberleri: İran nükleer anlaşması görüşülecek
Son Dakika Güncel Haber

İran nükleer anlaşması görüşülecek

33 dakika önce

Avrupa, İran, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililer, nükleer anlaşmayı görüşmek için 28 Haziran'da Viyana'da bir araya gelecek.

İran nükleer anlaşması görüşülecek, System.String[]
Avrupa, İran, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililer, nükleer anlaşmayı görüşmek için 28 Haziran'da Viyana'da bir araya gelecek.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere ve İran'dan üst düzey yetkililer katılacak.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 28 Haziran'da gerçekleşecek toplantıda, İran nükleer anlaşmasının tüm yönleri ve nasıl sürdürüleceği ele alınacak.
Bunun yanı sıra, yetkililer ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme ve bu ülkeye tekrar yaptırım uygulama kararlarının etkilerini görüşecek.
Toplantıda İran'ın, nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusu da gündeme gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:34 Kaynak: AA
Viyana, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



14 yıl sonra bir ilk gerçekleşti: Çin Devlet Başkanı, Kuzey Kore'de Çernobil dizisiyle tekrar gündeme geldi! Beşiktaş'ın Kiev pozu ortaya çıktı Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:07:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran nükleer anlaşması görüşülecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]