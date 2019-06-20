İran nükleer anlaşması görüşülecek
11 dakika önce
Avrupa, İran, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla 28 Haziran'da Viyana'da İran nükleer anlaşması ele alınacak.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:53
, İran
, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla 28 Haziran'da Viyana
'da İran nükleer anlaşması ele alınacak.
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