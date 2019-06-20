Son Dakika Haberleri: İran nükleer anlaşması görüşülecek
Son Dakika Ekonomi Haber

İran nükleer anlaşması görüşülecek

11 dakika önce

Avrupa, İran, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla 28 Haziran'da Viyana'da İran nükleer anlaşması ele alınacak.

İran nükleer anlaşması görüşülecek, System.String[]
Avrupa, İran, Çin ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla 28 Haziran'da Viyana'da İran nükleer anlaşması ele alınacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:53 
Avrupa, Viyana, İran, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çernobil dizisiyle tekrar gündeme geldi! Beşiktaş'ın Kiev pozu ortaya çıktı Tottenham'dan Eljif Elmas için müthiş teklif Ozan Kabak için Stutgart'tan veda açıklaması Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:04:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran nükleer anlaşması görüşülecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]