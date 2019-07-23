İran nükleer anlaşmasına taraf devletler Viyana'da 'olağanüstü' toplanacak
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşmaya taraf devletlerle Viyana’da “olağanüstü” bir toplantıya katılacaklarını açıkladı. Toplantıda, ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle başlayan sorunların masaya yatırılması bekleniyor.
Tahran
yönetimi, İran
nükleer anlaşmasına taraf devletlerle Viyana
'da "olağanüstü" bir toplantıya katılacaklarını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (İran Nükleer Anlaşması'nı) 28 Temmuz'da Viyana'da görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapılması konusunda uzlaşıldı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "yeni durumu" görüşmek üzere Avrupalı taraflardan böyle bir toplantı yapılması talebi geldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:52
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