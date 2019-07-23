Son Dakika Haberleri: İran nükleer anlaşmasına taraf devletler Viyana'da 'olağanüstü' toplanacak
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İran nükleer anlaşmasına taraf devletler Viyana'da 'olağanüstü' toplanacak

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşmaya taraf devletlerle Viyana’da “olağanüstü” bir toplantıya katılacaklarını açıkladı. Toplantıda, ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle başlayan sorunların masaya yatırılması bekleniyor.

İran nükleer anlaşmasına taraf devletler Viyana'da 'olağanüstü' toplanacak, System.String[]
Tahran yönetimi, İran nükleer anlaşmasına taraf devletlerle Viyana'da "olağanüstü" bir toplantıya katılacaklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (İran Nükleer Anlaşması'nı) 28 Temmuz'da Viyana'da görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı yapılması konusunda uzlaşıldı." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "yeni durumu" görüşmek üzere Avrupalı taraflardan böyle bir toplantı yapılması talebi geldiği belirtildi.
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Viyana, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:52 
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