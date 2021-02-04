İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak bilinen nükleer anlaşmanın şartlarından uzaklaştığını belirtirken, İran'ın bu şartları yerine getirmesi durumunda, Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilip gevşetilmeyeceğinin, Washington yönetiminin müttefikleri ve kongre üyeleri ile yapacağı istişarelere bağlı olacağını ifade etti.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Price, Başkan Joe Biden yönetiminin İran nükleer anlaşmasına dönmeye hazır olduğunu ancak İran'ın önce anlaşmanın şartlarını tam yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Anlaşmadan çekilen tarafın ABD olduğu hatırlatılarak, Washington'ın İran'dan beklentisinin anormal olduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "İran OKEP koşullarından önemli ölçüde uzaklaşmış durumda." dedi.

İran nükleer anlaşmasına dönüş konusunda Kongre ve ABD müttefikleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Price, İran'ın anlaşma şartlarına uyması durumunda Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesinin söz konusu olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Bu konuda, ortak ve müttefiklerimizle, daha sonra ise kongre ile yakından istişare edip, ölçülendirip koordine etmek istediğimiz bir şeydir." yanıtını verdi.

Boğaziçi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasından sonra başlayan protestoları yakından izlediklerini belirten Price, "Öğrencilerin ve diğer göstericilerin gözaltına alınmasından kaygılıyız ve gösteriler çerçevesinde, LGBTQI karşıtı retoriği şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite kampüsünde İslam dünyasının kutsal mabedi Kabe'nin resminin üzerine LGBT bayrakları ve şahmeran resmedilerek toplumun dini duygularına yönelik aşağılayıcı girişime dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Price, ifade özgürlüğünün, "rahatsız edici dahi olsa" fonksiyonel bir demokrasi için önemli olduğu değerlendirmesini yaptı.