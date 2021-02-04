İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek - Son Dakika

İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek

04.02.2021 00:29
İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak bilinen nükleer anlaşmanın şartlarından uzaklaştığını belirtirken, İran'ın bu şartları yerine getirmesi durumunda, Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilip gevşetilmeyeceğinin,...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) olarak bilinen nükleer anlaşmanın şartlarından uzaklaştığını belirtirken, İran'ın bu şartları yerine getirmesi durumunda, Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilip gevşetilmeyeceğinin, Washington yönetiminin müttefikleri ve kongre üyeleri ile yapacağı istişarelere bağlı olacağını ifade etti.

Günlük basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendiren Price, Başkan Joe Biden yönetiminin İran nükleer anlaşmasına dönmeye hazır olduğunu ancak İran'ın önce anlaşmanın şartlarını tam yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Anlaşmadan çekilen tarafın ABD olduğu hatırlatılarak, Washington'ın İran'dan beklentisinin anormal olduğuna ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "İran OKEP koşullarından önemli ölçüde uzaklaşmış durumda." dedi.

İran nükleer anlaşmasına dönüş konusunda Kongre ve ABD müttefikleri ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Price, İran'ın anlaşma şartlarına uyması durumunda Tahran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesinin söz konusu olup olmayacağına yönelik bir soruya, "Bu konuda, ortak ve müttefiklerimizle, daha sonra ise kongre ile yakından istişare edip, ölçülendirip koordine etmek istediğimiz bir şeydir." yanıtını verdi.

Boğaziçi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasından sonra başlayan protestoları yakından izlediklerini belirten Price, "Öğrencilerin ve diğer göstericilerin gözaltına alınmasından kaygılıyız ve gösteriler çerçevesinde, LGBTQI karşıtı retoriği şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversite kampüsünde İslam dünyasının kutsal mabedi Kabe'nin resminin üzerine LGBT bayrakları ve şahmeran resmedilerek toplumun dini duygularına yönelik aşağılayıcı girişime dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Price, ifade özgürlüğünün, "rahatsız edici dahi olsa" fonksiyonel bir demokrasi için önemli olduğu değerlendirmesini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, Kongre, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü 4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?
PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı         
00:29
OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü         
23:12
Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi, bant daraltma yolda Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi, bant daraltma yolda         
22:39
Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı         
22:24
Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil         
21:56
YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir         
21:11
75 bin liralık tuzağa düşen yaşlı adam, dolandırıldığını damadına anlatınca anladı 75 bin liralık tuzağa düşen yaşlı adam, dolandırıldığını damadına anlatınca anladı         
18:23
EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama         
15:58
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi         
14:05
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 01:07:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran nükleer anlaşmaya uysa bile ABD yaptırımları gevşetme kararını müttefikleri ve kongre ile görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei