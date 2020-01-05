İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı - Son Dakika

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı

6 saat önce

İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu.

İran nükleer anlaşmayı tamamen askıya aldı, System.String[]

İran hükümeti, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurdu.

İran hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya aldığı belirtildi.

İran'ın bundan sonra uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uymayacağı ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın santrifüj sayısında hiçbir sınırlamaya gitmeyeceği, ülkenin, nükleer programı da teknik ihtiyaçlarına göre uygulayacağı kaydedildi.

İran yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile çalışmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde Tahran yönetiminin anlaşmaya dönmeye hazır olduğu bildirildi.

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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