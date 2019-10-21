"İran nükleer anlaşmayla ilgili dördüncü adımı atmaya hazır"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nükleer anlaşmayla ilgili girişimlerinin sonuç vermediğini ve İran'ın taahhütlerini azaltmayla ilgili dördüncü adımı atmaya hazır olduğunu söyledi.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmayla ilgili adımları atmaya devam edeceğini yineleyen Musevi, "AB ülkelerinin girişimleri şimdiye kadar sonuca ulaşmadı, çözüm önerileri de karşılık bulmadı. Nükleer anlaşmada kalan ülkelerin özel adımlarına şahit olmayı ümit ediyoruz aksi takdirde İran dördüncü adımı atmaya hazırdır. Buna gerek kalmamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İran FATF'a üye olmamakla kendi kendine yaptırım uyguluyor

Musevi, İran'ın kara para aklama konvansiyonu ve Mali Eylem Görev Gücüne (FATF) üye olmamakla kendi kendine yaptırım uyguladığını söyledi.

İran'ın bu şekilde kendini sınırlandırdığını belirten Musevi, bu konuda hazırlanan yasanın kabul edilmesini temenni ettiklerini ifade etti.

"İran ile BAE ilişkilerinde yeni gelişmelerin olduğunu teyit ediyorum"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, İran-BAE ilişkilerine yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

BAE'nin İran'a ait bloke edilen 700 milyon doları serbest bıraktığı ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid'in İran'ı ziyaret ettiği yönündeki iddiaları teyit edemeyeceğini ifade eden Musevi, şunları kaydetti:

"İran ile BAE ilişkilerinde yeni gelişmelerin olduğunu teyit ediyorum. Bölge ülkeleri ve özellikle de BAE ile gerginliği düşürecek ve karşılıklı anlayışa götürecek her türlü adımı olumlu karşılıyoruz. Diğer bölge ülkelerinin de istikrar ve huzur için İran'dan daha iyi dost bulamayacakları sonucuna varmalarını ümit ediyorum."

Lübnan'daki gösterilerin bu ülkenin kendi iç meselesi olduğunu dile getiren Musevi, tüm parti ve liderlerin dayanışma içinde hareket ederek huzuru sağlamalarını temenni ettiklerini ve yabancı müdahalelere karşı olduklarını belirtti.

ABD'nin "İran'a yönelik yaptırımları deldiği" suçlamasıyla Halkbank aleyhine açtığı davayı da eleştiren Musevi, "Bu yaptırımların yasal ve uluslararası hiçbir dayanağı yok. Bir devletin, bağımsız bir devlete yaptırım uygulaması kabul edilemez. Bu ister Türkiye olsun ister başka bir devlet." değerlendirmesinde bulundu.

"Petrol tankerine saldırının faillerini cezalandıracağız"

Kızıldeniz'de İran'a ait petrol tankerine düzenlenen saldırıda bir devletin desteğinin söz konusu olduğunu savunan Musevi, konunun BM'ye intikal ettiğini ve süreci takip ettiklerini söyledi.

Musevi, "Petrol tankerine düzenlenen saldırının faillerini cezalandıracağız." dedi.

Irak'taki gösterilerde açılan ateş sonucu İranlıların öldüğü yönündeki iddiaları da değerlendiren Musevi, bu konuda kendilerine herhangi bir bilgi ulaşmadığını aktardı.

Musevi ayrıca Erbain törenlerine katılan 104 İranlının kaza ve değişik nedenlerle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak ise Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını ancak endişelerin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyleyen Musevi, Adana Mutabakatı'nın Türkiye ve Suriye için uygun bir çözüm yolu olduğunu savunarak İran'ın bu konuda gereken desteği vermeye hazır olduğunu yineledi.