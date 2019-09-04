Son Dakika Haberleri: İran nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya aldı
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İran nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya aldı

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Atom Enerjisi Kurumunun ülkenin nükleer enerji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ve bu noktadaki sınırlamaların kalkacağını söyledi.

İran nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya aldı, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Atom Enerjisi Kurumunun ülkenin nükleer enerji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ve bu noktadaki sınırlamaların kalkacağını söyledi.

Başkent Tahran'da Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya gelen Ruhani, toplantının ardından yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin azaltılmasıyla ilgili üçüncü adımın cuma günü hayata geçeceğini belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumunun ülkenin nükleer teknoloji alanında araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyduğu adımları atacağını ifade eden Ruhani, 5+1 ülkelerinin İran ile nükleer anlaşma için yaptığı müzakerelerin en büyük bölümünün araştırma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili olduğunu hatırlattı. Ruhani, cuma gününden itibaren Atom Enerjisi Kurumunun "nükleer anlaşmadaki bu sınırlamaları bir kenara bırakacağını" bildirdi.

Atılacak adımla nükleer teknolojideki araştırma ve geliştirmede yeni atılımlara ve çeşitli santrifüjlerin geliştirilmesine şahit olunacağını aktaran Ruhani, uranyumun zenginleştirilmesiyle ilgili de gerekli çalışmaların yapılacağını ve bu alandaki faaliyetlere hız verileceğini dile getirdi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) kararları çerçevesinde "barışçıl" adımlar atacağını savunan Ruhani, " Avrupa Birliği'nin önünde 60 günlük bir süre daha var, onlar taahhütlerine ne zaman uyarsa biz de nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize geri döneriz." diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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