İran, Nükleer Bilim İnsanlarını Öldürme Planı Yapan İsrailli Casusları Tutukladı

TAHRAN, 22 Haziran (Xinhua) -- İran'ın resmi haber ajansı İRNA, yerel bir başsavcıya dayandırdığı haberinde İran güvenlik güçlerinin, ülkenin nükleer bilim insanlarına suikast hazırlığı yapan İsrail istihbarat örgütü Mossad'a ait unsurları tutukladığını duyurdu. İRNA, ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan Eyaleti Başsavcısı Mehdi Şemsabadi'nin, "Nükleer bilim insanlarına yönelik suikast, bu kişilerin bazılarının gündemindeydi" şeklindeki sözlerine haberinde yer verdi.

Başsavcı, kişilerin ne zaman tutuklandığı, kaç kişi oldukları ve kimlikleri konusunda bilgi vermedi. Soruşturmanın ilk aşamasında olduğunu belirten Şemsabadi, iddianamenin en kısa sürede hazırlanıp mahkemeye gönderileceğini söyledi. İran, Nisan ayında gizli bilgi ve belgelerin yayılmasına karıştıkları bildirilen üç Mossad ajanını tutukladığını duyurmuştu.