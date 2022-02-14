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İran: Nükleer görüşmelerde spekülasyonlara yer bırakmayacak aşamadayız - Son Dakika

İran: Nükleer görüşmelerde spekülasyonlara yer bırakmayacak aşamadayız

14.02.2022 11:43
İran: Nükleer görüşmelerde spekülasyonlara yer bırakmayacak aşamadayız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde spekülasyonlara yer bırakmayacak bir aşamaya gelindiğini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer görüşmelerde spekülasyonlara yer bırakmayacak bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İranlı yetkili, "Viyana'daki görüşmeler, sonucun spekülasyonlara yer bırakmadan kesin olarak yorumlanacağı bir aşamaya geldi." ifadesini kullandı.

Şemhani, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul edilen ilkelere dayalı güvenilir ve kalıcı bir anlaşmanın gereklerini gerçekleştirmesi yönündeki siyasi kararının spekülasyonların yerini alabileceğini kaydetti.

Ali Şemhani, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, Viyana'daki nükleer müzakerelerde ilerlemenin zorlaştığını ve Batı ülkelerinin "yükümlülüklerinden kaçmak için inisiyatif alıyormuş gibi davranmaya devam ettiğini" öne sürmüştü.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor. Eski Başkan Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

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Ali Şemhani, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Nükleer görüşmelerde spekülasyonlara yer bırakmayacak aşamadayız - Son Dakika


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