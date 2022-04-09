İran: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi

İran: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız

09.04.2022 19:25
İran: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaklaşık bir yıldır Viyana'da sürdürülen ve 11 Mart'ta durdurulan nükleer görüşmelerden çekilmeyeceklerini ancak görüşmelerde ülkesinin çıkarlarından geri adım da atmayacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaklaşık bir yıldır Viyana'da sürdürülen ve 11 Mart'ta durdurulan nükleer görüşmelerden çekilmeyeceklerini ancak görüşmelerde ülkesinin çıkarlarından geri adım da atmayacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlenen etkinlikte konuşan Reisi, ülkesinin nükleer teknoloji alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Nükleer teknolojiyi yerli hale getirmeyi başardıklarını dile getiren Reisi, "İran halkına uygulanan birçok yaptırım, tehdit ve baskı bizi durduramadı ve durduramayacak. Nükleer alandaki bilim insanlarına yönelik suikastlar ve nükleer tesislerimize sabotajlar, İran'ın nükleer teknolojide barışçıl hedeflerine ulaşmasını engelleyemedi." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair iddiaları reddeden Reisi, "Düşmanlar, nükleer silahların İran'ın savunma doktrininde yerinin olmadığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 15'ten fazla raporunda İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir ihlalin bildirilmediğini çok iyi biliyor." dedi.

Yaklaşık bir yıldır Viyana'da sürdürülen ancak 11 Mart'ta durdurulan nükleer görüşmelerden ayrılmadıklarının altını çizen Reisi, şöyle konuştu:

"Düşmanlar duymak istemese de, İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve bu hakları kabul etmemenin bizim çalışmalarımızı asla durduramayacağını bir kez daha ilan ediyoruz. Nükleer görüşmelerde İran halkının haklarından tek bir geri adım dahi atmayacağız."

İran ile nükleer müzakereler

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor. Görüşmeler, 11 Mart'ta durdurulmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 11 Mart'ta "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

YORUMLAR
500
İran Cumhurbaşkanı: 'Nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik araştırmalar hızlandı' İran Cumhurbaşkanı: 'Nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik araştırmalar hızlandı' İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 19:35:36. #1.13#
SON DAKİKA: İran: Nükleer görüşmelerde tek bir geri adım dahi atmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement