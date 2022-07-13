İran: Nükleer Müzakerelere Olan Bağlılığımız Devam Edecek - Son Dakika
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İran: Nükleer Müzakerelere Olan Bağlılığımız Devam Edecek

13.07.2022 23:50
İran: Nükleer Müzakerelere Olan Bağlılığımız Devam Edecek

TAHRAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakerelere yönelik tavrının son derece açık olduğunu belirterek,...

TAHRAN, 13 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin müzakerelere yönelik tavrının son derece açık olduğunu belirterek, Tahran'ın farklılıkların çözümü için müzakere sürecine olan bağlılığını sürdüreceğini söyledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani açıklamayı basın toplantısında, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Salı günkü demeciyle ilgili soru üzerine yaptı. Colonna açıklamasında, resmi adı Kapsamlı Ortak Eylem Planı olan nükleer anlaşmanın canlandırılmasına yönelik fırsat penceresinin kapanmasına yalnızca birkaç hafta kaldığına dikkati çekerek, İran'ı, uranyum zenginleştirme programında hızla ilerlerken, bu ayın başında Doha'da yapılan görüşmelerde erteleme taktikleri kullanmak ve önceden kararlaştırılan konulara geri dönmekle suçlamıştı.

"Tahran'ın çabaları olmasaydı diplomasi penceresi bugüne kadar açık kalamazdı" diyen Kenani, anlaşmadan çekilen ve yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınan tarafın ABD olduğunu vurguladı. Nükleer müzakerelerin İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell'in yanı sıra yardımcıları Ali Bağeri Kani ve Enrique Mora arasında dolaylı mesaj alışverişi veya görüşmeler yoluyla sürdürüldüğünü belirten Sözcü Kenani, yeni müzakere turunun tarihi ve yerinin yakında belirleneceğini söyledi. Kenani, Avrupalı tüm taraflarının yapıcı bir yaklaşım benimsemesi ve müzakerelerin meyve vermesine yardımcı olmasına yönelik umudunu dile getirdi. Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı Temmuz 2015'te dünya güçleriyle imzalayan İran, ülkeye uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını durdurmayı kabul etmişti. Ancak ABD'nin eski Başkanı Donald Trump Mayıs 2018'de Washington'u anlaşmadan çekerek, İran'a tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamış, bu da İran'ın anlaşma kapsamındaki bazı taahhütlerinden vazgeçmesine neden olmuştu. 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılmasını hedefleyen müzakereler Nisan 2021'de Viyana'da başlamasına karşın, Tahran ile Washington arasındaki siyasi görüş farklılıkları nedeniyle Mart ayında askıya alınmıştı. Müzakereler, üç aylık aranın ardından Katar'ın başkenti Doha'da kısa süre önce tekrar başladı ancak geri kalan farklılıkları giderme konusunda herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

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Kaynak: Xinhua

Dışişleri Bakanlığı, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Nükleer Müzakerelere Olan Bağlılığımız Devam Edecek - Son Dakika

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