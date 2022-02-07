Üye Girişi
İran nükleer müzakereleri verilen aranın ardından yarın yeniden başlayacak - Son Dakika

İran nükleer müzakereleri verilen aranın ardından yarın yeniden başlayacak

07.02.2022 14:29
İran nükleer müzakereleri verilen aranın ardından yarın yeniden başlayacak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için süren görüşmeler, verilen kısa aranın ardından taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla yeniden başlayacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için süren görüşmeler, verilen kısa aranın ardından taraf ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla yeniden başlayacak.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla müzakerelerin 8. turu, kaldığı yerden devam edecek.

Müzakerelere, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor. İran ve ABD doğrudan görüşmedikleri için AB Siyasi Direktörü Mora taraflar arasındaki iletişimi dolaylı olarak sağlıyor.

"Uzlaşı ruhu" vurgusu

Mora, Twitter'dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın yeniden canlandırılması için "uzlaşı ruhuna" ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Arzu edilmeyen farklı eğilimler KOEP'e (İran nükleer anlaşması) zarar veriyor. En hızlı şekilde müzakerelerin tamamlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Viyana'da 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden eksiksiz olarak uygulanması, İran'ın nükleer faaliyetlerini anlaşmanın sınırlarına çekmesi, ABD'nin anlaşmaya dönüşü ve bu ülkenin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırması için yürütülen görüşmeler yaklaşık 10 aydır devam ediyor.

Mora, 28 Ocak'ta, görüşmelerin 8. turuna kısa bir ara verildiğini, müzakerelerin sonuçlandırılabilmesi için siyasi kararlara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran nükleer müzakereleri verilen aranın ardından yarın yeniden başlayacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:39:45. #1.12#
SON DAKİKA: İran nükleer müzakereleri verilen aranın ardından yarın yeniden başlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement