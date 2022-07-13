İran: Nükleer müzakerelerin yeri ve zamanı yakında belirlenecek - Son Dakika
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İran: Nükleer müzakerelerin yeri ve zamanı yakında belirlenecek

13.07.2022 13:41
İran: Nükleer müzakerelerin yeri ve zamanı yakında belirlenecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer müzakerelerin devamına ilişkin iletişimin sürdüğünü belirterek, "Müzakerelerin zamanı ve yeri yakında belirlenecektir.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, nükleer müzakerelerin devamına ilişkin iletişimin sürdüğünü belirterek, "Müzakerelerin zamanı ve yeri yakında belirlenecektir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesine uygulanan ambargonun kaldırılması için yapılan nükleer müzakerelerle ilgili Tahran'ın mesajının açık olduğunu kaydeden Kenani, anlaşmazlıkları çözmek için çok taraflı diplomasi sürecine bağlı olduklarını söyledi.

"Mevcut durumdan ABD hükümeti sorumlu"

Kenani, müzakerelerin mesaj alışverişi yoluyla eskisi gibi devam ettiğini belirterek, "ABD'nin topu İran'a atma politikası etkisiz ve faydasızdır. Mevcut durumdan ABD hükümeti sorumludur." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakareci Ali Bakıri ile Avrupa Birliği (AB) Başmüzakerecisi Enrique Mora'nın görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Kenani, müzakerelerin yeri ve zamanının açıklanmamasının görüşmelerin bittiği anlamına gelmediğini söyledi.

Kenani, müzakerelerin devamına ilişkin iletişimin sürdüğünü ifade ederek, "Müzakerelerin zamanı ve yeri yakında belirlenecektir." diye konuştu.

"Önümüzdeki günlerde Tahran'a önemli ziyaretler olacak"

Kenani, önümüzdeki günlerde komşu ülke ve bölge liderlerinden Tahran'a önemli ziyaretlerin olacağını bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 19 Temmuz'da gerçekleştireceği Tahran ziyaretine değinen Kenani, üç ülke arasında çok iyi ilişkilerin olduğunu dile getirdi.

İranlı Sözcü, "Üç ülkenin ikili ve üçlü çerçevede iş birliği düzeyini artırma yönünde olumlu bir iradesi var, önümüzdeki günlerde olumlu bir ilişkiye tanık olacağız." dedi.

İran- Suudi Arabistan görüşmeleri

İran ile Suudi Arabistan arasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılan görüşmelere de değinen Kenani, sonucun umut verici olduğunu ve iki taraf arasında görüşmelerin devam etmesi yönünde bir irade bulunduğunu aktardı.

Kenani, "Önümüzdeki toplantıda somut bir adım atılmasını umuyoruz. Irak, İran ve Suudi Arabistan'ın siyasi iradesiyle bir sonraki toplantıda daha iyi şeyler göreceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

İran ile Afganistan arasındaki sınır güvenliği

Kenani ayrıca İran ile Afganistan arasındaki sınır güvenliği konusuna da değindi.

İran ile Afganistan makamları arasındaki iletişimin sürdüğünü kaydeden Kenani, birkaç tur ortak sınır komitesi görüşmeleri yapıldığını ve her iki tarafın da sınır iş birliğini genişletme konusunda bir iradeye ve olumlu görüşe sahip olduğunu aktardı.

İranlı Sözcü son olarak İran-Afganistan sınır güvenliğinin, ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Nükleer müzakerelerin yeri ve zamanı yakında belirlenecek - Son Dakika

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