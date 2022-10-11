İran, ölümlere yol açan protestoları "örgütlü ve terörist eylemler" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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İran, ölümlere yol açan protestoları "örgütlü ve terörist eylemler" olarak nitelendirdi

11.10.2022 11:52
İran, ölümlere yol açan protestoları "örgütlü ve terörist eylemler" olarak nitelendirdi

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü sonrası başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen ülke genelindeki protestoları, "örgütlü ve terörist eylemler" olarak nitelendirdi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, genç bir kadının gözaltına alındıktan sonra ölümü sonrası başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen ülke genelindeki protestoları, "örgütlü ve terörist eylemler" olarak nitelendirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da haftalık basın toplantısı düzenleyen Cehromi, ölümlere yol açan ülkedeki protestoları değerlendirdi.

Cehromi, "Bazı örgütlü ve terörist eylemler, düşmanların ve rejim karşıtlarının halkın haklarını, kamu güvenliğini ve ülkenin istikrarını zedelemek için her duruma uygun plan yaptıklarını göstermiştir." dedi.

Halkın taleplerini barışçıl şekilde ifade etmesi için "Özgür Diyalog Evleri" kuruluyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin halk protestolarını ifade etmek için bir alan sağlanması yönündeki önerisine işaret eden Cehromi, hükümetin yasal çerçevede protesto gösterilerinin düzenlenmesini desteklediğini ve bu konunun gündemde olduğunu söyledi.

Bu kapsamda halk protestolarının barışçıl şekilde yapılabilmesi için üniversitelerin bünyesinde "Özgür Diyalog Evleri" kurulduğunu aktaran Bahadori, Cumhurbaşkanlığına bağlı Kültür Devrimi Yüksek Konseyi tarafından gerekli mekanizmaların onaylandığını kaydetti.

Bahadori, Özgür Diyalog Evleri'nde, başta gençler olmak üzere tüm halk kesimlerine her türlü kısıtlamadan uzak alan sağlanacağını ifade etti.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde başlayan gösteriler, daha sonra ülke geneline yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde şu ana kadar 185 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hükümet, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran, ölümlere yol açan protestoları "örgütlü ve terörist eylemler" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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