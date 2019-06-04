Son Dakika Haberleri: İran OPEC toplantısının Temmuz'a ertelenmesine karşı çıktı
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İran OPEC toplantısının Temmuz'a ertelenmesine karşı çıktı

58 dakika önce

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) yaptığı açıklamada, Haziran ayında yapılacak toplantının Temmuz ayına ertelenmesine karşı çıktığını duyurdu.

İran OPEC toplantısının Temmuz'a ertelenmesine karşı çıktı, System.String[]
İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) yaptığı açıklamada, Haziran ayında yapılacak toplantının Temmuz ayına ertelenmesine karşı çıktığını duyurdu. İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC), bir sonraki grup toplantısının ertelenmesine karşı olduğunu duyurdu. İran Petrol Bakanı Bican Zengene, ABD'nin yaptırımları nedeniyle, benzeri görülmemiş bir ekonomik baskı altında olduğunu ve petrol ihracatında büyük bir oranda düştüğünü açıkladı. Bakan Zengene, OPEC'e yazdığı mektupta toplantının Temmuz ayına erteleme önerisine katılamadığı söyledi. Yine aynı mektupta Cezayir ve Kazakistan'ın da toplantının ertelenmesine karşı olduğuna da dikkat çekildi. Eğer bir değişiklik olmazsa OPEC toplantısı 25-26 Haziran'da gerçekleşecek. Toplantıda petrol fiyatının düşmemesi için üretimin günde 1,2 milyon varile düşürülmesi kararının uzatılıp uzatılmayacağı görüşülecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
İran, Opec, Güncel
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