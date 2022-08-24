İran'da İHA tatbikatı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da İHA tatbikatı başladı

24.08.2022 11:38
İran'da İHA tatbikatı başladı

İran Ordu Komutanı Amiral Mahmud Musevi, "İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı"nın başladığını söyledi.

İran Ordu Komutanı Amiral Mahmud Musevi, "İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı"nın başladığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Musevi, iki gün sürecek tatbikat hakkında bilgi verdi.

Musevi, "İran Ordusu İHA Tatbikatı'nda belirlenmiş hedefler tespit edilecek ve insansız hava araçlarıyla imha edilecek." dedi.

Bir savaş simülasyonu niteliğinde olacak askeri tatbikat alanına elektronik harp sistemlerinin yerleştirildiğini dile getiren Musevi, tatbikata ülke genelinden 150'den fazla İHA'nın katıldığını ifade etti.

İranlı komutan, tatbikatta İHA'ların uçuş sürekliliğinin derecesi, kontrol sistemleri ile savaş kabiliyetlerinin test edileceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 16 kişinin öldüğü kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı İran'dan ABD'nin Suriye'de 'Tahran'la bağlantılı gruplara' düzenlediği saldırıya tepki İran'dan ABD'nin Suriye'de 'Tahran'la bağlantılı gruplara' düzenlediği saldırıya tepki İranlı Yetkili: İran'ın Ticari Uçak Filosunun Yüzde 40'ı ABD'nin Yaptırımları Nedeniyle Sefer Yapamıyor İranlı Yetkili: İran'ın Ticari Uçak Filosunun Yüzde 40'ı ABD'nin Yaptırımları Nedeniyle Sefer Yapamıyor
Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Musevi, Ordu, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da İHA tatbikatı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
15:26 Bu boks maçı tarihe geçer! Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in meydan okumasını kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 17:50:29. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da İHA tatbikatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement