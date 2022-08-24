İran'da İHA tatbikatı başladı

Musevi, "İran Ordusu İHA Tatbikatı'nda belirlenmiş hedefler tespit edilecek ve insansız hava araçlarıyla imha edilecek." dedi.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Musevi, Ordu, İran, Güncel, Son Dakika

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